Пожежу на корветі “Луцьк” ліквідовано

Ліквідовано пожежу на корветі “Луцьк” Військово-Морських сил України, що перебуває на ремонті в бухті Стрілецька

Про УНІАН повідомив начальник прес-центру командування ВМС України капітан 1 рангу Микола НЕДОГИБЧЕНКО.

За його словами, на цей час осередків загорання на судні вже немає, однак приміщення гідроакустичної станції, де на початку другої половині дня виникло загорання, залишається задимленим. Аварійні партії продовжують вести розвідку, постраждалих немає.