У Криму іномарка зіткнулась з маршруткою

Вчора у Красноперекопському районі Криму автомобіль "Пежо" виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з маршруткою. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми різного ступеня тяжкості дістали 9 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, в результаті ДТП два жителі Коростишева Житомирської області із закритими черепно-мозковими травмами, струсами головного мозку, ранами і ударами, а також один житель Сімферополя із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, ударом тім’яної області госпіталізовані до травматологічного відділення Красноперекопської лікарні.

Ще 6 жительок Криму, які постраждали в ДТП, від госпіталізації відмовилися і перебувають на амбулаторному лікуванні.

За інформацією МНС, всього за минулу добу в Криму сталося 7 ДТП, в яких одна людина загинула і 20 дістали травми.