У Криму перекинувся бензовоз «Мерседес» з 25 тоннами пального

У Криму на трасі Сімферополь-Севастополь сьогодні перекинувся бензовоз, який перевозив 25 тонн пального.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, за попередньою інформацією, водій бензовозу «Мерседес» на повороті не впорався з управлінням і допустив перекидання напівпричепа, у місткостях якого було близько 25 тонн пального.

За попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної події було втрачено від 3 до 5 тонн пального.

До місця НП виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Бахчисарая, через кілька хвилин їм на допомогу прибули ще 3 відділення пожежно-рятувальної служби з Сімферополя. Рух на мосту через річку Альма перекрили працівники ДАІ, транспорт пустили в об`їзд.

Місце витоку пального та сам бензовоз обробили піною для запобігання загоряння машини. Рятувальники надали допомогу з перекачування палива з пробитої секції бензовозу, оскільки існувала загроза потрапляння пального в річку. За допомогою пожежної автоцистерни тягач бензовозу відтягли вбік, а саму цистерну автокраном підняли та поставили на колеса.

В результаті ДТП жертв і потерпілих немає. Зараз на місці надзвичайної ситуації працює екологічна інспекція, яка визначить ступінь завданої природі шкоди.