81-річна жінка залишилася жива після спроби втопитися в колодязі

У селі Греко-Павлівка Полтавської області 81-річна жінка залишилася жива і неушкоджена після спроби втопитися у 18-метровому колодязі.

Як повідомила УНІАН старший інспектор Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в Полтавській області Яна ХОЛОДНА, останнім часом міліція все частіше констатує смерті пенсіонерів, коли їх вбивають заради грошей.

«Ми їхали до села і думали, що це кримінал, - розповів начальник Новосанжарського райвідділу міліції Валерій ДЖЕЖЕЛІЙ. - Голова сільської ради сказала, що сусіди не знайшли вдома 82-річної жінки. На місці ми побачили, що вікно відчинене, а бабусі ніде немає. Оглянувши прилеглу територію, ми знайшли жінку в колодязі».

В.ДЖЕЖЕЛІЙ викликав групу рятувальників загону МНС. Один із рятувальників, спустившись вниз, підняв на канаті жінку. Потерпілу було доставлено до районної лікарні, де лікарі констатували у неї подряпини спини і ліктя, а також незначне переохолодження.

Як потім з`ясувалося, Любов КОНОНЕНКО, 1927 року народження, раніше неодноразово говорила про те, що хоче втопитися в колодязі. «Причини такого депресивного характеру зрозумілі всім. Майже 10 років вона самотньо проживала на хуторі Греко-Павлівка. Це вимираючий хутір, де залишилися три будинки. У баби Люби є прийомна дочка, яка проживає в Російській Федерації, тому відвідувати стареньку вона могла тільки двічі на рік. Наглядав за бабусею далекий родич Сергій БРАТАШ. Він говорить, що клопоту з нею не було, але вона постійно хотіла померти», - повідомила Я.ХОЛОДНА.

За її словами, С.БРАТАШ навіть позабивав всі колодязі навколо.

«У нас тут тільки дачники, які приїжджають літом, тому незручностей для людей це не створює. Вона все говорила, що ми її не убережемо і все одно вона топитиметься. Того ранку я, як завжди, прийшов до «підопічної» зварити сніданок і затопити пічку. Коли увійшов до хати, то бабусю не знайшов. Я подумав, що, можливо, сталося щось, і викликав міліцію», - розповів С.БРАТАШ.