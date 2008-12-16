У Херсоні горіла гімназія: евакуювали 170 дітей

Через пожежу в навчальному корпусі евакуйовано 170 учнів херсонського навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Херсонській області, пожежа виникла у вівторок, о 8 год. 45 хв. на третьому поверсі триповерхової будівлі школи. Близько 10-ї години пожежа була ліквідована.

Від вогню постраждали третій поверх будівлі і дах. Постраждалих серед учнів і персоналу школи немає. Матеріальні збитки уточнюються.

За даними прес-служби, причиною пожежі є замикання електропроводки.

МНС планує заборонити експлуатацію навчального корпусу.

Довідка УНІАН. Приватна Школа гуманітарної праці була відкрита в 1992 році як експериментальна школа Херсонського педінституту. У 2001 році школа аттестована з відзнакою і має право видачі документів про освіту державного зразка. У березні ц.р. школа була прийнята на баланс територіальної общини області і стала обласним освітнім закладом.