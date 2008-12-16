У Домініканській республіці зник літак: на борту було 11 осіб

У Домініканській республіці зник літак, який облітав невеликі острови в Карибському морі, на борту якого знаходилися 11 чоловік, передає Associated Press.

Директор Управління цивільної авіації країни повідомив, що літак встиг подати сигнал про лихо, перш ніж зник з радарів через 35 хвилин після зльоту.

Літак належав авіакомпанії Atlantis Airlines. Шукати його допомагає берегова охорона США.