У Домініканській республіці зник літак: на борту було 11 осіб

17:55, 16 грудня 2008
Разное
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Зник з радарів через 35 хвилин після зльоту

У Домініканській республіці зник літак, який облітав невеликі острови в Карибському морі, на борту якого знаходилися 11 чоловік, передає Associated Press.

Директор Управління цивільної авіації країни повідомив, що літак встиг подати сигнал про лихо, перш ніж зник з радарів через 35 хвилин після зльоту.

Літак належав авіакомпанії Atlantis Airlines. Шукати його допомагає берегова охорона США.

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