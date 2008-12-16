Росіяни, які загинули в Ізраїлі, були представниками турфірм

У автокатастрофі в Ізраїлі загинули 30 осіб, ще 21 постраждала. Про це повідомила прес-аташе посольства Росії Анастасія Федорова з посиланням на дані, надані ізраїльською стороною.

Раніше повідомлялося про 25 загиблих. Всього в автобусі була 51 людина: 49 росіян і двоє ізраїльтян. Автобус впав в провалля з 80-метрової висоти. За наявними даними, росіяни, що перебували в автобусі, - представники п`ятьох петербурзьких туристичних фірм, які прибули на ознайомчу поїздку Ізраїлем.

Компанія, що організувала поїздку, заявила, що поіменних списків загиблих ще немає, і, ймовірно, вони з`являться не раніше 17 грудня. Відомо також, що багато хто з поранених перебуває у тяжкому стані.

Родичі загиблих і постраждалих, а також рятувальники і лікарі МНС вилетять до Ізраїля в ніч з 16 на 17 грудня. Крім того, до Ейлата надіслане медичне устаткування. Туди прибудуть психологи для роботи з родичами загиблих і постраждалих.

Лента.ру