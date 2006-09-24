У Луцьку відбудеться фестиваль ”З любов`ю до Сала”

У Луцьку 14-15 жовтня відбудеться перший всеукраїнський фестиваль під назвою "З любов`ю до Сала", повідомляє Lenta.ru .

В рамках заходу планується провести науково-практичну конференцію та обговорення на теми: "Сало в світі – добра справа" і "Господареві на замітку".

Після наукової частини чемпіонату пройде низка розважальних заходів: парад найкращих свиней і кабанів, свинячий конкурс краси, свинячі базари, виставки сала.

Потім відбудеться конкурс зі швидкісного поїдання сала. Організатори також мають намір встановити світовий рекорд зі створення найбільшого бутерброда з салом, який потім також з`їдять.

Крім того, планується встановити перший у світі пам`ятник Салу і створити перший у світі пересувний музей "Свинячих воскових фігур".