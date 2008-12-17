Як правильно зареєструвати лобіста?

Єврокомісія та Європарламент хочуть гармонізувати процедуру реєстрації лобістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання адміністрації, аудиту і боротьби з шахрайством, Сіїма КАЛЛАСА, віце-президента Європарламенту Діани ВЕЛЛІС, депутатів Інго ФРІДРІХА і Джо ЛЕЙНЕНА щодо спільної міжінституційної робочої групи з питань створення спільного реєстру лобістів.

“Ми зустрілися сьогодні як представники Єврокомісії та Європарламенту для розгляду передумов створення спільного реєстру для всіх лобістів, які беруть участь в процесі ухвалення рішень в ЄС”, - йдеться у заяві.

Під час зустрічі сторони сформували спільну робочу групу, яка має обговорити питання створення спільного підходу до реєстрування діяльності лобістів, зокрема, питання відкритої інформації, кодексу поведінки лобістів, питання скарг і санкцій, а також можливість єдиної реєстрації при всіх європейських інституціях.

“Ми переконані, що підходи Єврокомісії та Європарламенту можуть бути схожими”, - зазначають автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія почала створювати реєстр лобістів 23 червня 2008 року. При реєстрації від лобістів вимагають розкриття певної інформації для підвищення прозорості відносин між лобістами та Єврокомісією.

Крім того, організації лобістів мають перед занесенням до реєстру підписати Кодекс поведінки лобістів, схвалений нещодавно Єврокомісією. Кодекс встановлює низку принципів діяльності лобістів, серед яких відкритість, чесність та цілісність.