У київському готелі у вентиляційну шахту впав чоловік

Сьогодні черговий оперативно-диспетчерської служби Головного управління МНС України в м. Києві отримав повідомлення про те, що в Голосіївському районі у готелі “Мир” у вентиляційну шахту впала людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, інцидент стався о 9.50. У цей час двоє працівників готелю перевіряли вентиляцію на третьому поверсі. Раптом під одним з них проломився настил над вентиляцією, і 63-річний чоловік впав у вентиляційну шахту (1,5 х 3 м, глибиною 5 м), але не провалився глибше.

Працівники готелю намагалися самостійно підняти чоловіка догори, але їм це не вдалося, тому вони зателефонували по «01».

Рятувальники МНС переклали постраждалого у спеціальні ноші, витягли з шахти і доставили до карети швидкої допомоги.