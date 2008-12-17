Послухай Стельмаха і зроби навпаки!

Просто сміх! З наполегливістю, гідною кращого застосування, глава Національного банку України Володимир Стельмах продовжує озвучувати на цілу країну нові і нові месиджі, які немов змагаються між собою своєю «дивністю» і відвертою безглуздістю. Причому, будь-якому економічному експертові очевидно, що такими суперечливими і непродуманими заявами, а також нереальними обіцянками, головний банкір завдає величезної шкоди стійкості фінансової системи держави і стабільності національної валюти.

І, природно, що ні банкіри, ні бізнес, ні населення давно вже не довіряють Володимиру Стельмаху, прогнози якого стільки раз не збувалися. Пригадаймо, як він наприкінці минулого року і в першій половині цього переконував українців в недооцінці гривні, і як Нацбанк під ці розмови провів навіть навесні ревальвацію. Зрозуміло, що всі ті, хто повірили тоді керівникові НБУ і обміняли свої долари або євро на гривню за тодішнім курсом, потім дуже шкодували про це.

А скільки разів пан Стельмах обіцяв утримати курс гривні до долара на якомусь певному рубежі в осінні місяці, розповідаючи про наявність величезних золотовалютних резервів у Нацбанку на ці цілі! У вересні керівництво НБУ запевняло всіх у стабілізації курсу на позначці 5-5,1 грн. за $1, в жовтні зростання курсу мало зупинитися на 5,5-6 грн. за $1, в листопаді максимальним курсом мав стати поріг у 6,5 грн. за $1, а зовсім недавно Нацбанк пообіцяв зупинити девальвацію на рівні 7,4-7,5 грн. за $1.

Що ж бачимо на сьогодні? Ціна долара вже перевищила 8,5 гривні! При цьому Володимир Стельмах наприкінці листопада вкотре «потішив» співвітчизників міркуваннями про «індекс бігмака», згідно з яким євро зараз повинен коштувати лише 2,22 грн. (отже, долар – 1,80 грн.).

Ну і ось минулого вівторка голова НБУ видав новий «шедевр» економічної думки! Він поділився ідеєю, що якщо населення почне відновлювати свої валютні депозитні внески в банки, то гривня поступово міцнішатиме. «Проведіть роботу, хай повернуться ті близько 8 мільярдів (доларів США – УНІАН), які населення зняло з депозитів і викупило на готівковому ринку... тоді курс може повернутися до межі 6 гривень за долар», - заявив, зокрема, Володимир Стельмах.

Оцінімо цю ініціативу головного банкіра країни! Як це напевне зроблять ті співвітчизники, яким адресований наведений заклик.

Припустімо, знайшовся такий українець, який нещодавно зняв з депозиту в комерційному банку свій доларовий внесок і який тепер, послухавшись Стельмаха, знову розмістить валюту на депозит. Уявімо, що він оформить депозит на три місяці.

Далі зробимо нескладні розрахунки. При депозитній ставці в 12% річних, яка є зараз найбільш поширеною для тримісячних доларових депозитів, власник такого внеску одержить після закінчення терміну $1030 замість кожної вкладеної сьогодні тисячі доларів (плюс 3%). При обміні потім своїх доларів у гривні він матиме – у разі, якщо прогноз Стельмаха про курс 6 грн/долю справдиться – 6180 гривень замість раніше вкладеної однієї тисячі доларів.

Тепер подивимося, що вийшло б у нашого «героя», якби він не послухався порад Володимира Семеновича, і обміняв свої долари на гривні вже зараз! За кожну тисячу доларів він без зусиль одержав би сьогодні в обмінних пунктах 8500 гривень. Порівняймо реальну прибутковість двох фінансових операцій! Обмінявши долари за нинішнім курсом, людина одержала б на 37,5% більшу суму в гривнях, ніж у разі дотримання рекомендацій Володимира Стельмаха!..

Як кажуть, коментарі зайві. Звісно, кожен українець легко проведе такі елементарні розрахунки. Не потрібна навіть обчислювальна техніка...

А ось главі НБУ Володимиру Стельмаху здійснити подумки такі арифметичні дії, схоже, не вдається.

Висновок очевидний - зрозуміло, що ніхто із співвітчизників не відгукнеться на такі кричуще недоладні напучення голови Нацбанку. Навпаки, навіть тих, хто ще тримав досі свої заощадження на депозитах комерційних банків, ці заяви можуть примусити швидше зняти свої гроші. Адже всі чудово бачать непослідовність дій Нацбанку, подальше падіння гривні, і тому чекають подальшої девальвації національної валюти. До того ж, дедалі зростає ризик банкрутств банків, а, отже, і ризик взагалі втратити свої гроші на депозитах.

Тому, якщо за підсумками грудня з`ясується, що об`єм депозитів в українських банках знизився ще більше, то однією з причин цього стануть саме згадані вислови Стельмаха.

Юрій Глухов