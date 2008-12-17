Запорізька ОДА передала міліції 42 нових автомобілі

19:27, 17 грудня 2008
Разное
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"Ниви" та "Ланоси" роздали по райвідділах

Запорізька облдержадміністрація передала міліції 42 нових автомобілі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області, у рамках виконання програми боротьби із злочинністю і поширенням наркоманії обласна влада виділила 3 млн. 100 тис. грн., з яких 300 тис. грн. пішло на техобладнання , необхідне ДАІ, а на решту коштів були придбані 42 нових автомобілі.

16 автомобілів "Нива-Шевроле", 13 ВАЗ-2199 і 13 "Ланосів" розподілені між районними відділами внутрішніх справ і галузевими службами Запорізького главку міліції, при цьому «за кермо сіли не керівники, а співробітники, які безпосередньо працюють «на землі», йдеться в повідомленні.

У Запорізькому главку міліції зазначають, що такий подарунок напередодні Дня міліції дуже вагомий, оскільки "із 840 одиниць міліційного транспорту більше третини вимагає негайної заміни".

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