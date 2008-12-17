Кабмін виділив гроші на допомогу Кубі

Уряд України виділив з резервного фонду державного бюджету 8 млн. грн. для надання гуманітарної допомоги Республіці Куба.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, таке рішення ухвалено на засіданні Кабміну 17 грудня.

Надання гуманітарної допомоги спрямовано на підтримку кубинського населення, яке опинилося у зоні стихійного лиха наприкінці серпня-початку вересня цього року. В результаті безпрецедентних в історії Куби за їх масштабами двох ураганів в країні було пошкоджено 440 тис. осель, знищено 30% сільськогосподарських угідь, зазначили в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Кабінету міністрів забезпечити надання гуманітарної допомоги Республіці Куба.

***У серпні та вересні 2008 року на Кубу обрушилися два руйнівні урагани - "Густав" і "Айк". Збитки економіці країни перевищили 5 млн. дол.