Губернатор Нью-Йорка пропонує запровадити 88 нових податків

У штаті Нью-Йорк планують запровадити "податок на iPod". Всього в 2009 році губернатор штату Девід Петерсон пропонує ввести 88 нових податків, повідомляє Lenta.ru з посиланням на New York Daily News.

Якщо бюджет буде прийнятий, мешканцям штату Нью-Йорк доведеться платити податки на оренду лімузинів і таксі, придбання квитків на спортивні та розважальні заходи, підключення до кабельного телебачення та супутникового радіо, на споживання пива, вина, содової, сеанси масажу. З кожної проданої на території штату сигари до бюджету Нью-Йорка відраховуватиметься по 50 центів.

Також передбачається, що мешканців штату зобов`яжуть платити податок на "інформацію розважального характеру, що постачається в цифровому вигляді", під дію якого потрапляють власники плеєра iPod.

Крім того, губернатор штату запропонував скасувати податкову пільгу на одяг і взуття, що коштує менше $110, запровадити додатковий 5%-й податок на автомобілі дорожчі $50 тис., хутра дорожчі $20 тис. і яхти, вартість яких перевищує $200 тис. Крім того, влада штату планує значно збільшити збори, зокрема за отримання реєстраційного номера автомобіля і автостраховки.

Також планується скоротити фінансування шкіл на $700 млн., зменшити держпідтримку лікарням на $3,5 млрд. Тимчасово будуть звільнені 521 держслужбовців і закриті 7 державних відомств, додає портал newsru.com.

Попри всі ці заходи, критики зазначають, що прибуткова частина бюджету штату в 2009-2010 роках збільшиться порівняно з попереднім періодом лише на 1%. І дефіцит бюджету продовжить зростати.