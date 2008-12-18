Уряд встановив правила евакуації автомобілів

Кабінет міністрів України затвердив Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 17 грудня.

Порядок, зокрема, передбачає, що доставка транспортних засобів на спецмайданчик здійснюється за допомогою евакуаторів, після чого уповноважена особа ДАІ у присутності 2-х свідків робить запис до протоколу про адміністративне правопорушення та про тимчасове затримання транспортного засобу.

Якщо водій з’являється на місці правопорушення під час завантаження транспортного засобу, тимчасове затримання не проводиться, а оформлюється протокол про адміністративне правопорушення.

Повернення ж транспортного засобу здійснюється за письмовим зверненням його власника, водія за умови оплати ним витрат, пов’язаних з транспортуванням та зберіганням.

Окрім того, згідно з постановою, МВС доручено забезпечити функціонування спеціальних майданчиків і стоянок ДАІ для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

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