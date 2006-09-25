Послідовники Фалуньгун проведуть мирні акції у Києві

25 вересня 2006 р. з 17 до 18 год. біля Міністерства Закордонних Справ України, що на Михайлівській пл.,1 та 26 вересня з 17 до 19 год біля посольства Російської Федерації в Україні, що на Воздухофлотському прт., 27 ГО «ОБ” ЄДНАННЯ ПОСЛІДОВНИКІВ ФАЛУНЬГУН»

проводить мирні акції.

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У червні 2006 року було опубліковано звіт про незалежне розслідування, проведене канадським адвокатом з прав людини Девідом Мейтасом та колишнім Держсекретарем Канади з питань Азіатсько-тихоокеанського регіону Девідом Кілгуром щодо незаконного видалення органів у живих людей, послідовників системи Фалунь Дафа у Китаї

( http://www.ru-enlightenment.org/docs/2006/0723/28115722.htm оригінал англійською: http://davidkilgour.ca)

На початку вересня Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловлює стурбованість з приводу проблем економіки, зовнішньої політики, навколишнього середовища й ситуації з правами людини у Китаї, включаючи примусове видалення органів в ув’язнених послідовників Фалуньгун.http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/2/4708.html

Контакти: Дворецька Людмила (044) 419-65-28; (066) 720-80-10; kyiv@fofg.org.ua

Детальніше про Фалунь Дафа: www.fofg.org.ua ; www.faluninfo.ru; www.ua.clearharmony.net

Звіт про розслідування видаляння органів у послідовників Фалунь Дафа російською мовою: http://www.rus.epochtimes.com.ua/content/view/6819/2/; http://www.rus.epochtimes.com.ua/content/view/6820/2/; http://www.rus.epochtimes.com.ua/content/view/6822/2/;

Оригінал англійською: http://davidkilgour.ca