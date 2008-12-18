Черновецький перевірив нового директора на детекторі брехні

Київська міська державна адміністрація провела відкритий конкурс з заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Притулок для тварин».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перед початком конкурсу Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що столична влада занепокоєна ситуацією, яка склалася з безпритульними тваринами в столиці.

«Ми розпочинаємо новий етап роботи у вирішенні питання безпритульних тварин у столиці. І це питання я беру під особистий контроль. Я сподіваюсь, що сьогодні ми оберемо гідного кандидата на посаду директора КП «Притулок для тварин», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Для нормалізації роботи притулку було прийнято рішення провести відкритий конкурс на заміщення посади директора, запросивши представників громадських організацій із захисту тварин – сьогодні їх 15, а також представників засобів масової інформації», – зауважила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Після попереднього відбору та тестування кандидатів на детекторі брехні, до конкурсу були запрошені 9 кандидатів, але фактично участь у ньому взяли 6 осіб», – розповіла І.КІЛЬЧИЦЬКА перед початком конкурсу. Після проведення бесід з усіма кандидатами, конкурсна комісія та представники громадських організацій залишили 4 особи, з яких було обрано директора КП «Притулок для тварин» та трьох його заступників.

Таким чином, директором КП «Притулок для тварин» призначено О.ДРОЗДОВУ, заступником директора – керівником служби з відлову тварин призначено Л.ЄМЕЛЬЯНЕНКО. Ще двома заступниками, напрямки роботи яких будуть визначені окремо, призначено М.СКРИПНИКА та С.ТРУБЕНОК.

Т.СМУРНИЙ, який протягом останнього року виконував обов’язки директора притулку, буде переведений на роботу в інше комунальне підприємство, зазначили в прес-службі.

«Найближчим часом ми проведемо реорганізацію всіх комунальних підприємств, які опікуються тваринами, та створимо єдиний орган управління, який буде керувати їх діяльністю. Головою цього органу планується призначити нинішнього керівника Київського зоологічного парку Світлану БЕРЗІНУ», – зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.