Уряд затвердив порядок вилучення документів у водія

Кабінет міністрів України на засіданні 17 грудня ухвалив постанову про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з порядком, посвідчення водія тимчасово вилучаються уповноваженою особою підрозділу ДАІ у разі вчинення правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

До винесення судом постанови у справі про адміністративне правопорушення та набрання нею законної сили уповноважена особа видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом строком не більше ніж на три місяці з дати вилучення посвідчення. Повертається посвідчення за заявою водія у разі не прийняття судом у тримісячний строк рішення про позбавлення права керування транспортним засобом або не розгляду у встановлений термін справи про адміністративне правопорушення.

Талон про проходження державного технічного огляду може бути тимчасово вилучений з одночасною забороною експлуатації транспортного засобу за наявності несправностей у гальмівній системі, рульовому управлінні, тягово-зчіпному пристрої, зовнішніх світлових приладах.

Ліцензійна картка тимчасово вилучається в разі експлуатації транспортного засобу, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів або вантажів, водієм, у дорожньому листі якого відсутні відмітки про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та перевірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія відповідної категорії, а також у разі відрядження в рейс одного водія під час здійснення пасажирських перевезень на автобусному маршруті довжиною понад 500 км.

Отже, реалізація положень урядового акта сприятиме підвищенню рівня безпеки дорожнього руху, зокрема, дисциплінованості водіїв та зменшення кількості порушень Правил дорожнього руху, йдеться у повідомленні.