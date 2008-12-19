Через ожеледицю перекинувся пасажирський бус: є постраждалі

18 грудня, о 9-й годині, на Одещині, на 411 км автодороги Київ-Одеса, поблизу с. Іванівка Роздільнянського району, водій мікроавтобуса "Мерседес-312D", який рухався в напрямку Києва, в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, з`їхав у кювет, де перекинувся.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП шестеро пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

У зв`язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на автошляхах, Департамент ДАІ МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути особливо обережними. Застосовуйте безпечні методи керування транспортними засобами: різко не маневруйте, не гальмуйте, дотримуйтесь достатньої дистанції та користуйтеся ременями безпеки. А якщо є така можливість, то краще під час непогоди взагалі утриматися від поїздок, відзначають в ДАІ.