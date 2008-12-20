Ахметов: щастя - це коли дільничний іде не до тебе

Президент футбольного клубу «Шахтар», бізнесмен Ринат АХМЕТОВ зізнався, що він «найнещасливіший», коли футбольна команда «Шахтар» програє.

Про це він сказав учора в Донецьку, в школі, в якій він вчився, де в день Святого Миколая разом з російським композитором Ігорем КРУТИМ передавав подарунки дітям.

Коли школярі запропонували відповісти Р. АХМЕТОВУ, що для нього щастя, він пояснив: «Щастя – це філософське поняття і правильно визначити, що таке щастя, дуже важко». А потім додав: «Я думаю, що щасливий не той, хто має багато, а щасливий той, хто вміє віддавати себе людям. Це тоді, коли ти з радістю йдеш на роботу, займаєшся улюбленою справою і з радістю повертаєшся додому».

Потім Р. АХМЕТОВ, продовжуючи свою відповідь, розповів школярам анекдот:

«Зібралися три друга і кажуть: «Що таке щастя?». Один каже: «Щастя – це тоді, коли ти успішний бізнесмен», а інший відповідає: «Та не в цьому щастя, щастя – це коли красуня дружина». А третій бізнесмен каже: «Не в цьому щасті – ось стою я раз біля будинку і дивлюся, йде один дільничний і з ним людина в цивільному, підходять до мене і кажуть - це вулиця Лузіна, 6, а я відповідаю – це Лузіна, 7. Оце щастя".