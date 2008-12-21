Митрополит з України має очолити російських православних

Єпископат Української православної церкви Московського патріархату вважає Митрополита ВОЛОДИМИРА достойним кандидатом на Первосвятительський патріарший престол і збирається підтримати його кандидатуру під час голосування на Помісному Соборі Російської православної церкви.

Про це йдеться у зверненні архієреїв УПЦ МП до Митрополита ВОЛОДИМИРА, текст якого передано УНІАН.

“Зараз ведеться робота з підготовки до Помісного Собору, який має обрати нового Предстоятеля Російської православної церкви. Напередодні цієї знаменної події ми, Архієреї Української православної церкви, звертаємося до Вашого Блаженства з проханням прийняти наше висування Вашої кандидатури на Патріарших виборах, що наближаються”, - йдеться у зверненні.

На переконання його авторів, глава УПЦ МП “здатен стати тим взірцем у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості, якого шукають сьогодні вірні нашої Церкви”.

“Ми вважаємо Вас достойним кандидатом на Первосвятительський Патріарший Престол і запевняємо, що підтримаємо Вашу кандидатуру під час голосування на Помісному Соборі Російської Православної Церкви”, йдеться у зверненні архієреїв УПЦ МП до Митрополита ВОЛОДИМИРА.

У свою чергу Митрополит ВОЛОДИМИР (САБОДАН) подякував єпископату УПЦ за довіру, але від відповіді та коментарів утримався, зазначили в прес-службі Предстоятеля УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на 80-му році життя помер Патріарх Московський і всієї Русі Алексій ІІ, який 18 років очолював Російську православну церкву.