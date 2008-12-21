Акції проти підвищення мита на іномарки прокотилися по Сибіру

У рамках всеросійської акції проти підвищення митних зборів на іномарки відбулися санкціоновані мітинги в Москві та Санкт-Петербурзі.

Зокрема, представник МВС Росії повідомив РІА Новости, що в обох містах на мітинги зібралися по 25 осіб - у кілька разів менше, ніж очікувалося. На сайті радіостанції "Эхо Москвы" повідомляється про 150 учасників акції в столиці, ГУВС налічило 50 протестуючих. Інтернет-видання "Фонтанка.Ру" оцінює кількість учасників петербурзької акції в 80 осіб.

Масові виступи пройшли, перш за все, на Далекому Сході і в Сибіру.

У Новосибірську відбувся пікет, учасники якого збирали підписи проти збільшення мита. За даними РІА Новости, на пікет зібралися близько 300 осіб. Після його закінчення водії почали знижувати швидкість, їдучи головним проспектом міста, і безперервно тисли на клаксони. В обласному ГУВС повідомили, що на деяких водіїв складені адміністративні протоколи.

У Красноярську автовласники проїхали колоною, прив`язавши до машин чорні стрічки і включивши аварійну сигналізацію. ГІБДР вибірково зупиняла автомобілі. Потім відбувся короткий мітинг.

У Південно-Сахалінську стихійна акція зібрала від 500 до 700 чоловік. Крім відміни рішення про збільшення мит її учасники зажадали не допустити зростання цін на бензин, повідомляє ІТАР-ТАРС. Акції протесту також відбулися в Кемерово, Томську і Барнаулі.

У Владивостоку проти підвищення мит виступила від 500 до тисячі осб. Несанкціоновану акцію на центральній площі міста розігнав ОМОН, багато її учасники були затримані.

Автолента.ру