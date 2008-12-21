Девід Бекхем у Мілані пройшов медогляд і отримав форму (фото)

Англійський півзахисник Девід Бекхем, який останній сезон грав за Лос-Анджелес Гелексі" (США), приїхав до Мілана на презентацію і медогляд.

Раніше з посиланням на прес-службу ФК "Мілан" повідомлялося, що орендний договір колишнього капітана збірної Англії почнеться 7 січня. Точно не повідомлялося, чи довго Бекхем залишиться в "Мілані", але, швидше за все, до кінця сезону в Італії (до травня).

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