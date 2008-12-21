Девід Бекхем у Мілані пройшов медогляд і отримав форму (фото)
21:36, 21 грудня 2008Разное
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Попереду "італійський сезон"
Англійський півзахисник Девід Бекхем, який останній сезон грав за Лос-Анджелес Гелексі" (США), приїхав до Мілана на презентацію і медогляд.
|Девід Бекхем залишає клінику після медогляду
|Девід і Вікторія Бекхем ідуть з готелю на офіційну презентацію в клубі ”Мілан”
|Девід Бекхем після медогляду
|Девід Бекхем і віце-президент ФК ”Мілан” Адріано Гальяні
Раніше з посиланням на прес-службу ФК "Мілан" повідомлялося, що орендний договір колишнього капітана збірної Англії почнеться 7 січня. Точно не повідомлялося, чи довго Бекхем залишиться в "Мілані", але, швидше за все, до кінця сезону в Італії (до травня).
Фото AP
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