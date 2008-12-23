У Херсоні «Мерседес» збив трьох пішоходів

У Херсоні водій “Мерседеса” збив трьох пішоходів, один з яких загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС у Херсонській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці, водій «Мерседеса» не впорався з керуванням та зіткнувся з опорою передач.

Люди, які постраждали, саме переходили дорогу в момент зіткнення «Мерседеса» з опорою електропередач.

Загинув чоловік, особа якого з’ясовується. Двох постраждалих госпіталізовано до клінічної лікарні, дівчина приблизно 22 років перебуває в реанімації.

Водій та пасажири «Мерседеса» не постраждали.

За даними прес-служби МНС у Херсонській області, причина ДТП – ожеледиця. Інші обставини інциденту з’ясовуються.