Найбагатша наречена України (фото)

Найбагатшу спадкоємицю України не показують по телевізору, вона не є героїнею світських хронік або скандалів. Це – Маша Пінчук, дочка від першого шлюбу відомого всій державі бізнесмена. Досі фото цієї дівчини ніколи та ніде не публікувалися.

Влітку 2006 року газета "Kyiv Post" та інвестиційна фірма "Драгон капітал" склали рейтинг найбагатших українців, у якому друге місце посів Віктор Пінчук. Його капітал було оцінено в 3,7 мільярда доларів.

Перший щабель належить Ринату Ахметову, однак він має двох синів, тому донька Пінчука автоматично стала переможницею в номінації "найбагатша спадкоємиця".

Про цю дівчину обмаль інформації. За знаком зодіаку Маша Пінчук Діва, народилася 25 серпня 1982 року в Дніпропетровську – це можна з`ясувати у базі даних державних органів України.

Маша – донька Віктора Пінчука та Олени Аршави, першої дружини екс-олігарха.

Відомо, що Маша Пінчук навчалася або ще навчається за кордоном, вільно володіє іноземними мовами.

У об’єктив TabloID Маша Пінчук потрапила під час презентації Центру сучасного мистецтва, який відкрито у Києві. Судячи з фото, вона добре ладить з новою жінкою в житті її батька.

Крім Маши, у Віктора Пінчука тепер є ще одна дочка – Катя, яку його нинішня дружина Олена Франчук народила 2003 року.

TabloID