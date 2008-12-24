Світові запаси ванілі опинилися під загрозою

Мадагаскарські дослідники встановили, що світові запаси ванілі перебувають під загрозою, повідомляє New Scientist. За словами біологів, у найближчі роки значна частина світових посівів цієї рослини може просто загинути.

Дослідники обстежили плантації ванілі на Мадагаскарі, який є найбільшим постачальником цих прянощів на ринку, - на його частку припадає більше половини світового виробництва ванілі. Виявилось, що понад 80 відсотків посівів заражені невідомим науці грибком.

На думку дослідників, цей факт є наслідком зростання цін на прянощі в 1990-х роках. Щоб отримати максимальну вигоду селяни нехтували правильною технологією розведення, висаджували рослини ванілі занадто близько одна до одної. Це призвело до зменшення кількості сонця, що його отримували паростки, натомість виникли чудові умови для розвитку грибкових захворювань.

Ваніль - рід багаторічних ліан. Також ваніллю називають стручки, які виростають на ліані. Через складність технічного процесу виробництва ваніль є на сьогоднішній день одним з найдорожчих прянощів. Переважно вона використовується при виробництві кондитерських виробів.

Лента.ру