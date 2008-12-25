На Вінниччині вилучено майже 40 тонн самогону

У Вінницькій області від початку широкомасштабної антиалкогольної кампанії, яка триває з жовтня поточного року, співробітники правоохоронних органів вилучили майже 40 тонн самогону і закваски.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, також з жовтня порушено 485 кримінальних справ за фактами виготовлення і торгівлі саморобними алкогольними виробами, до адміністративної відповідальності притягнуто більше п’яти тисяч самогонщиків.

У ВЗГ УМВС також повідомили, що днями дільничні інспектори міліції Вінницького РВ УМВС у смт. Стрижавка і Вороновиця припинили діяльність шести підпільних гуралень.

Як з`ясувала міліція, організували прибуткове виробництво у себе вдома пенсіонери. Серед тих, у кого працівники МВС провели обшуки, переважна більшість – жінки, найстаршій з яких 80 років, наймолодшій – 54 роки.

За словами начальника ВДІМ УМВС в області підполковника міліції Ігоря СЛОБОДЯНЮКА, загалом у самогонщиків вилучили близько 3 тонн закваски, 11 самогонних апаратів і 250 літрів самогону.

Як зізналася одна з самогонщиць, її “виробництво” було орієнтоване переважно на оптовий збут, вона продавала приблизно по 10-15 літрів у день за ціною 10 гривень за літр.

Інша самогонщиця обслуговувала усіх без винятку бажаючих, продаючи горілку власного виробництва і пляшками, і на розлив.

Часто самогонщики обслуговували клієнтів у борг. Охочі випити потім віддавали торгівцям одразу всю пенсію чи якийсь інший прибуток.