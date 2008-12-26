Київрада обмежила продаж алкоголю та тютюну

Київська міська рада прийняла рішення, яким обмежує продаж алкогольних, в тому числі й слабоалкогольних, напоїв та тютюнових виробів у роздрібній (нестаціонарній) торговельній мережі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 117 з 120 присутніх у залі депутатів Київради.

Як зазначається у документі рішення, на сьогодні в Києві роздрібна торгівля алкогольними напоями здійснюється в 4409 закладах торгівлі та ресторанного господарства міста. Порядок реалізації алкогольних напоїв регламентується законом України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Цим порядком обмежено і заборонено продаж зазначених виробів переліком громадських місць та місць торгівлі.

Разом з тим, за оперативними даними мерії столиці, поблизу навчальних закладів здійснюється продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів більш, як на 160 торгових точках, що розміщені у малих архітектурних формах.

У документі підкреслюється, що продаж алкогольних напоїв у дрібно-роздрібній мережі суперечить вимогам чинного законодавства, проте через неврегульованість зазначеного питання на державному рівні назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання на місцевому рівні.

Згідно з прийнятим рішенням заборонено роздрібну торгівлю алкогольними напоями у закладах торгівлі та ресторанного господарства, що не відповідають вимогам згаданих вище Правил, тобто в місцях торгівлі, площа яких менше 20 кв. м, не обладнаних охороною і протипожежною сигналізацією, опаленням та вентиляцією, де відсутнє відповідне торговельно-технологічне устаткування тощо; на розлив у закладах ресторанного господарства та відділах магазинів, у яких зал для відвідування не відокремлений від загальної площі торговельного центру чи підприємства торгівлі; у закладах торгівлі та ресторанного господарства, що розташовані на території об’єктів транспортної інфраструктури (автовокзалах, зупинках громадського транспорту, підземних просторах тощо).

Також заборонено дрібно-роздрібну торгівлю спиртними напоями, зокрема, в кіосках, наметах, павільйонах (загальною площею до 30 кв. м), в яких відсутні підсобні приміщення; та в магазинах, що розміщені в комунальних будинках, площею до 50 кв. метрів.

Київрада заборонила продаж алкоголю в нічні години, з 23.00 до 8.00, в закладах торгівлі та ресторанного господарства, окрім стаціонарних підприємств, розміщених в окремих будівлях.

Також депутати заборонили торгівлю тютюновими виробами у дрібно-роздрібній мережі, що розташована в радіусі 150 м від загальноосвітніх навчальних закладах; у павільйонах та кіосках, розташованих у підземних переходах та на станціях метрополітену; в парках культури та зонах відпочинку.

Цим же рішенням заборонено продаж алкоголю та тютюну в приміщеннях закладів, де надаються послуги інтернет, в місцях проведення масових громадських заходів, що організовуються на відкритих майданчиках (фестивалі, мітинги, виставки, урочисті зібрання); в приміщеннях закладів культури та на території закладів фізичної культури і спорту.

Обмеження, визначені даним рішенням, розповсюджуються на заклади торгівлі та ресторанного господарства з моменту закінчення терміну дії ліцензії, яка була видана до його прийняття.