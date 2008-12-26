На Луганщині перекинувся автобус з двадцятьма пасажирами

Біля села Шахта №53 Антрацитівського району Луганщини, на автошляху Антрацит – Фащівка, водій автобуса „ПАЗ”, в якому перебували 20 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина, ще 1 людина з травмами середнього ступеню важкості госпіталізовано до лікарні міста Красний Луч. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території країни зареєстровані 103 дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули 13 і травмовані 135 людей.