Черновецький взяв на утримання слона
Голубченку залишався зубр
|Анатолій ГОЛУБЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання розширеної колегії Київської міської держадміністрації перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.
“Ми вийшли сьогодні з такою пропозицією до мера, щоб кожний взяв на утримання, кожний заступник і кожний бажаючий також”, - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО представників ЗМІ.
На запитання, кого з тварин обрав він особисто, перший заступник відповів: “Раз мер взяв найдорожчу (з тварин – УНІАН), то я візьму другого (по вартості – УНІАН). А це – зубр”.
Як розповів А.ГОЛУБЧЕНКО, мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взявся опікуватися слоном.
За словами першого заступника голови КМДА, обійдеться йому утримання зубра приблизно в 200 тис. грн. на рік.