Черновецький взяв на утримання слона

Чиновники столичної мерії у зв’язку з нинішньою фінансовою кризою та з метою надання підтримки Київському зоопарку вирішили взяти собі під опіку тварин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання розширеної колегії Київської міської держадміністрації перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Ми вийшли сьогодні з такою пропозицією до мера, щоб кожний взяв на утримання, кожний заступник і кожний бажаючий також”, - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО представників ЗМІ.

На запитання, кого з тварин обрав він особисто, перший заступник відповів: “Раз мер взяв найдорожчу (з тварин – УНІАН), то я візьму другого (по вартості – УНІАН). А це – зубр”.

Як розповів А.ГОЛУБЧЕНКО, мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взявся опікуватися слоном.

За словами першого заступника голови КМДА, обійдеться йому утримання зубра приблизно в 200 тис. грн. на рік.