Альбом-каталог поштівок створили в Луцьку

07:52, 28 грудня 2008
Разное
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Матеріали автори збирали більше 10 років

У Луцьку презентували альбом-каталог старих поштівок „Від серця до серця. Волинь поштовій листівці початку ХХ ст.".

Матеріали для видання його автори - краєзнавець, колекціонер-філокартист з Любомля Микола ДЗЕЙ, інспектор по зв`язках з громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК і колекціонер з Луцька Віктор ЛІТЕВЧУК - збирали більше десяти років. Ініціатором видання альбому став колишній начальник Ягодинської митниці Віталій КУЧМАН.

Представлені в альбомі і описані в каталозі ілюстровані листівки є оригінальною складовою історії Волині, вони містять пізнавальну інформацію для всіх, хто цікавиться історією пошти, видавничої справи, архітектура і живопису.

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