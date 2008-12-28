Альбом-каталог поштівок створили в Луцьку

У Луцьку презентували альбом-каталог старих поштівок „Від серця до серця. Волинь поштовій листівці початку ХХ ст.".

Матеріали для видання його автори - краєзнавець, колекціонер-філокартист з Любомля Микола ДЗЕЙ, інспектор по зв`язках з громадськістю Ягодинської митниці Світлана ФЕДОНЮК і колекціонер з Луцька Віктор ЛІТЕВЧУК - збирали більше десяти років. Ініціатором видання альбому став колишній начальник Ягодинської митниці Віталій КУЧМАН.

Представлені в альбомі і описані в каталозі ілюстровані листівки є оригінальною складовою історії Волині, вони містять пізнавальну інформацію для всіх, хто цікавиться історією пошти, видавничої справи, архітектура і живопису.