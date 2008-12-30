Четверо людей загинули у ДТП на Донеччині

Вчора о 17.30 біля Горлівки Донецької області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще двоє осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Всього за добу на території України зареєстрована 101 дорожньо-транспортна пригода, в яких загинули 16 осіб і 123 травмовані.