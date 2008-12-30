Четверо людей загинули у ДТП на Донеччині
10:39, 30 грудня 2008Разное
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Всього за добу зареєстровано 101 пригод
Вчора о 17.30 біля Горлівки Донецької області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинули 4 особи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще двоє осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.
Всього за добу на території України зареєстрована 101 дорожньо-транспортна пригода, в яких загинули 16 осіб і 123 травмовані.
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