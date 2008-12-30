Київрада дозволила фейєрверки: тільки вдень і тільки тихо :))

Київська міська рада затвердила нові правила запуску феєрверків і салютів.

Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні сесії Київради 25 грудня у затвердженому документі “Про Правила благоустрою міста Києва”.

Згідно з прийнятим рішенням, в столиці заборонено з 22.00 до 8.00 проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів в приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях і на територіях лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури, готелів і гуртожитків, закладів громадського харчування, торгівлі, розважального та грального бізнесу, на території парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів. Винятком є випадки, коли проведення відповідних заходів погоджено з Головним управління надзвичайних ситуацій КМДА.

Правилами благоустрою також заборонено з 22.00 до 8.00 створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку. Більш того, Київрада заборонила протягом всієї доби встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА).

В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування, розташованих в житлових будинках, шум не повинен перевищувати 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний (до 22.00).