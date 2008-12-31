У Новорічну ніч сили ППО нестимуть звичайне чергування

У Новорічну ніч повітряні кордони України охоронятимуть понад 2200 військовослужбовців та 400 одиниць озброєнь і військової техніки частин протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється постійний контроль порядку використання повітряного простору. В середньому за добу ними супроводжується більше 1100 повітряних цілей.

Протягом 2008 року черговими силами з протиповітряної оборони держави виявлено i забезпечено контроль польотів над територією та поблизу державного кордону України майже 430 тисяч повітряних суден.

З початку нинішнього року особовим складом чергових бойових обслуг Повітряних сил ЗСУ виявлено та припинено 29 порушень правил використання повітряного простору.

Керівництво та управління черговими силами з протиповітряної оборони держави здійснюється з командного центру Повітряних сил ЗСУ.

Система протиповітряної оборони охороняє державні кордони у повітряному просторі, здійснює контроль за дотриманням встановленого порядку його використання територією України (603,7 тис. кв км), також попереджує спроби порушень повітряних кордонів держави (загальна протяжність – майже 7000 км, у тому числі 5600 км – сухопутного і 1400 км – морського).

В середньому за добу радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявляють та супроводжують понад 1000 цілей.

На захисті повітряного простору України знаходяться літаки третього та четвертого покоління – бомбардувальники Су-24М, винищувачі Су-27, МіГ-29, штурмовики Су-25, розвідники Су-24мр, транспортні літаки Ан-26, Іл-76, які за своїми можливостями та тактико-технічними характеристиками не поступаються кращим зразкам бойової авіаційної техніки провідних авіаційних держав. Зенітні ракетні війська оснащені високоефективними зенітними ракетними комплексами дальньої дії С-200В та середньої та малої дальності С-300П, С-300В1, Бук-М1.