Британські вчені знайшли ліки від цирозу печінки

Широко відомі ліки, які застосовуються при лікуванні захворювань кишечнику і ревматоїдного артриту, можуть допомогти хворим із цирозом печінки, вважають британські вчені. За даними дослідників, препарат сульфасалазин здатний зупинити розростання рубцюватої тканини в ураженому цирозом органі, повідомляє Лента.ру.

Про цироз говорять мало, тому небагато людей знають, що гірше за нього може бути лише рак, СНІД і інфаркт міокарда. За показником смертності цироз печінки поступається лише раку. Найчастішими причинами розвитку цього захворювання є хронічний алкоголізм і вірусні гепатити B і С. При цирозі нормально функціонуючі здорові клітини печінки поступово заміщаються рубцюватою тканиною. До останнього часу цей процес, відомий як фіброз печінки, вважається незворотнім, проте нові дослідження в цій області показали, що це не зовсім так. У ході нового експерименту групі вчених з Університету Ньюкастла за допомогою сульфасалазину вдалося добитися часткового відновлення уражених фіброзом тканин печінки у піддослідних гризунів.

За даними дослідників, сульфасалазин має здатність блокувати вироблення протеїну, що виконує центральну роль в життєвому циклі міофібробластів, внаслідок чого ці клітини гинуть, а розростання рубцюватої тканини припиняється.

На думку вчених, лікування сульфасалазином може стати альтернативою операції з пересадки печінки.

На даний час автори дослідження готуються до проведення клінічних випробувань нового методу лікування. До участі в них планується залучити пацієнтів, які знаходяться на останніх стадіях алкогольного цирозу печінки, коли природне відновлення функцій ураженого органу є вже неможливим.