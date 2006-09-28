Список Януковича

Люде, скажіть, хто в державі кадровою політикою займається? З яких пір голова уряду диктує Президентові, хто, кого, звідки і куди?

Куди (відправляє Ющенка Янукович) – вже стає ясно. Це про те, що окрім політичної, зовнішньополітичної та економічної війни між прем’єром та Президентом ще й кадрові бої розпочалися. До “чорного” списку пропозиції про звільнення потрапили 5 “помаранчевих” губернаторів, які найбільше не подобаються Регіонам. І це – тільки верхівка списку. Сто процентів, що до кінця року можуть “полетіти” ще з десяток найбільш буйних, з точки зору керівництва уряду, голів областей.

І в цій ситуації Президент, давно здавши свої тузи (а в рукавах-то нічого нема, “подивіться на ці руки, які нічого не крали”, чесний-бо), змушений мало не на колінах вмовляти: “нє губі, Вітя!”. Просто вражає тактика Ющенка, який сьогодні відправляє в Кабмін молодого Арсенія Яценюка з проханням відмінити рішення про звільнення губернаторів. На сайті УНІАН читаю: “Ми поділяємо стурбованість уряду щодо проблем в окремих регіонах, але переконані, що відповідальність голів місцевих адміністрацій є солідарною, у тому числі з центральним урядом», - сказав Яценюк.

Як мило, чисто і наївно говорить Ющенко вустами Сєні. “Про відповідальність, яку має розділяти уряд”... Мені сумно за Президента, який таке говорить замість грюкнути кулаком, матюкнутися і жорстко поговорити з прем’єром.

Адже має ж він розуміти, що треба своїх людей Регіонам по регіонах, вибачте за тавтологію, розставити. Тобто спершу зняти усіх “нєугодних”, а потім – якось буде, засоби тиску на такого Президента знову знайдуться – і своїх “притулити”. Недарма мабуть новоспечений держсек Балога проводив нараду з обласними головами – гігієнічними засобами рекомендував запастися? Щоправда, не допомогло. Спрацював старий принцип, який і проющенківський уряд використовував не раз – “за незадовільну роботу”. Звісно, призначенням та звільненням губернаторів займається Президент – за поданням голови уряду. Але, якщо донедавна таке подання було формальністю, сьогодні це скоріше жорстока реальність, яка постала, в першу чергу, перед Президентом.

І просто так він не відбудеться. Додавлювати регіональні кадри будуть на рівні обласних рад, в яких Регіони мають достатньо ресурсів, аби проголосувати за “незадовільну роботу”. І іншими засобами будуть тиснути, аби завоювати максимум позицій у регіонах.

Адже номер перший у “списку Януковича” – Віктор Андрійович Ющенко.

Олена Матюшенко, Київ.