На Житомирщині у приватному будинку згоріли троє дітей

В одному з сіл Олевського району на Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинули троє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.

Трагедія сталася сьогодні опівдні. На момент пожежі батьків в оселі не було. Попередня версія займання - пустощі дітей з вогнем.

Рятувальники локалізували пожежу, однак виявили на місці трагедії тіла загиблих дітей 4-х років, 2-х та 1 року.