На Житомирщині у приватному будинку згоріли троє дітей
20:24, 02 січня 2009Разное
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Малюкам було 1, 2 та 4 роки
В одному з сіл Олевського району на Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинули троє дітей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Житомирській області.
Трагедія сталася сьогодні опівдні. На момент пожежі батьків в оселі не було. Попередня версія займання - пустощі дітей з вогнем.
Рятувальники локалізували пожежу, однак виявили на місці трагедії тіла загиблих дітей 4-х років, 2-х та 1 року.
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