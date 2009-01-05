На Донеччині за 5 днів у ДТП постраждали понад 50 осіб

15:39, 05 січня 2009
Разное
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Спіймали 250 нетверезих водіїв

На автошляхах Донецької області за святкові вихідні дні з 31 грудня 2008 року до 4 січня 2009 року сталося 43 дорожньо-транспортні події, в яких 53 особи зазнали травм.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ УМВС України в Донецькій області, за ці 5 днів працівники ДАІ виявили більш як 4900 порушень правил дорожнього руху, зокрема виявлено 250 водіїв, які управляли транспортними засобами в нетверезому стані. Також Державтоінспекція виявила 1170 фактів грубих порушень правил дорожнього руху - перевищення швидкості руху, правил обгону, правил проїзду перехресть і залізничних переїздів.

За інформацією управління, в області за цей період сталося 9 дорожньо-транспортних подій, з місць здійснення яких водії втекли, з них 7 водіїв працівники ДАІ встановили та розшукали.

За святкові дні фактів незаконних заволодінь транспортними засобами зареєстровано не було, розшукано два раніше викрадених автомобілі.

 

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