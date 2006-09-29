Ані Лорак виходить заміж (фото нареченого)

Ані Лорак відгуляла свій день народження у столичному клубі «Оазис» - їй виповнилося 28 років. Співачка запросила близьких людей – родичів, коханого Мурата, старих друзів і всю свою команду. З колег прийшли Олег Скрипка, Тетяна Нєдєльськая, Валера Харчишин, Лілія Подкопаєва.

На питання, що їй подарував коханий, Ані Лорак відповіла: «Каблучку! З написом: «Будь моєю дівчиною». Скажу по секрету – він мені освідчився! Це було так романтично. Я сиділа, фарбувалася біля дзеркала, а Мурат підійшов, обійняв і...(зі сльозами від щастя призналася співачка)».

Мурат – турецький громадянин, 28 років, одружений не був, дітей немає, освіта - менеджер готельно-ресторанного бізнесу. До речі, скоро разом з Лорак вони відкривають дорогий ресторан у Києві. А його роман зі співачкою триває близько року. Вільно володіє російською.

Обком з посиланням на Блик

Фото Івана Мілаєва