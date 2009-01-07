Британці оголосили про створення надміцної броні

Науковці військового відомства Великої Британії оголосили про розробку надміцної броні для армійських транспортних засобів, повідомляє ВВС News. Нова броня, представлена на семінарі в Кембріджському університеті, яка одержала найменування "Супер бейніт" (Super Bainite), зможе забезпечити додатковий захист екіпажам військової техніки.

Броня має перфоровану структуру, і, на думку розробників, саме за рахунок отворів предмети, потрапивши в неї, змінюватимуть напрям руху. Зокрема, куля, що потрапляє в грані отворів перфорованої броні, з більшою вірогідністю може бути зупинена. Припущення вдалося підтвердити і за результатами балістичних тестів. Окрім цього, вага пластин, виготовлених за такою технологією, значно менша від звичайних.

Додаткова міцність броні досягається за рахунок технологій її виготовлення. Сталь нагрівають до 1000 градусів за Цельсієм, а потім охолоджують до 200. Проте для того, щоб броня досягла достатнього рівня балістичного захисту, в такому стані вона має залишатися більше двох тижнів, перш ніж її температуру знизять до рівня кімнатної.

Цей метод відомий ще з 1930 років, проте вважався дуже тривалим і дорогим для потокового промислового виробництва. Але дослідники дійшли висновку, що коли знижувати температуру не до 200, а до 250 градусів, витримувати її в такому стані буде достатньо вісім годин. За рахунок цього вартість і терміни виробництва вдасться істотно скоротити, а броня збереже високий рівень міцності, залишаючись при цьому ковкою.

Роботи над бронею Super Bainite британські учені ведуть вже не перший рік, і, як раніше повідомляли деякі спеціалізовані видання, інтерес до неї виявляли не тільки британські, а й американські військові. Фахівці припускають, що нову броню можна буде використовувати не тільки для зміцнення бронемашин, а й танків. Нині на основних американських і британських бойових танках Abrams і Challenger використовується композитна броня Chobham, розроблена в 1960 роки.

Лента.ру