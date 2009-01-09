Хто не має повноважень: Нафтогаз чи Газпром?

ВАТ "Газпром" завжди володів і володіє всіма необхідними повноваженнями для ведення переговорів з Україною, як і з десятками покупців російського газу. Про це заявив журналістам офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ у відповідь на заяву на цю тему голови "Нафтогазу України" Олега ДУБИНИ, передає РІА “Новости"

"Газпром" володіє повноваженнями, на відміну від "Нафтогазу", який не мав їх ще з минулого року. Ми про це говорили, і сьогодні це стало ясно всім", - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він запропонував керівництву "Нафтогазу" не шукати причин "для виправдання власної бездіяльності".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова "Нафтогазу" О.ДУБИНА заявив, що складається враження, що представники "Газпрому" не мають повноважень і мандату на підписання будь-яких контрактів з делегацією "Нафтогазу". За його словами, поки що переговори тривають даремно, російська делегація виглядає неготовою до продовження переговорного процесу.

"Ми сподіваємося на те, що російська сторона одержить відповідне доручення на продовження переговорів, займе конструктивну позицію для знаходження взаємовигідного рішення і підписання відповідних довгострокових контрактів", - сказав голова правління НАК «Нафтогаз України».