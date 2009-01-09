Мешканців Євпаторії закликали заощаджувати газ

Жителів Євпаторії закликали обмежити споживання природного газу.

Про це йдеться у зверненні адміністрації Євпаторійського управління газового господарства, передає кореспондент УНІАН.

Євпаторійців переконливо просять «перейти на мінімальний режим газоспоживання, і не менше ніж на одну годину на добу припиняти роботу опалювальних газових приладів».

Крім того, підкреслюється у зверненні управління, «категорично забороняється використовувати газові плити для опалення приміщень».

Обмежити споживання блакитного палива газове господарство закликає «у зв`язку з припиненням поставок імпортного газу в Україну з 8 січня 2009 року і для недопущення розбалансування газотранспортної системи в умовах зниження температури зовнішнього повітря».