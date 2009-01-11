На Одещині грабіжник підірвався на власній гранаті

У місті Котовськ Одеської області підірвався на власній гранаті грабіжник, який хотів використати боєприпас у злочинних цілях.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вночі до приміщення залу ігрових автоматів Котовська увірвався невідомий в масці й під загрозою гранати відібрав у оператора зазначеного залу 403 грн. виручки й спробував втекти. Втім, двоє відвідувачів вказаного залу - 22-річні місцеві мешканці, наздогнали нападника на вулиці. Під час бійки, що виникла між ними та грабіжником, граната вибухнула. У результаті вибуху нападник загинув.

Вживаються заходи щодо встановлення його особи. З місця події вилучено викрадені гроші та запобіжну чеку від вказаної гранати.