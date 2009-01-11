Два буханці хліба коштують 50 мільярдів доларів

Центробанк Зімбабве найближчим часом репрезентує нову банкноту в 50 мільярдів місцевих доларів. На цю суму можна купити два батони хліба, зауважує CNN. Необхідність появи нових банкнот зумовлена гіперінфляцією в країні, яка за офіційними даними уряду становить 231 мільйон відсотків за рік.

Купюра в 10 мільярдів доларів була введена в обіг лише три тижні тому. Тоді на неї можна було купити 20 батонів хліба. Оскільки влада Зімбабве просто не встигає друкувати нові гроші, в 2008 році ряду магазинів дозволено брати у населення іноземну валюту, курс якої в країні зростає разом з інфляцією.

У серпні 2008 року в Зімбабве була проведена деномінація. В рамках грошової реформи з купюр було прибрано 10 нулів. За допомогою деномінації Зімбабве ненадовго вдалося позбавитися підрахунків в мільярдах і трильйонах. Але незабаром влада знову почала запроваджувати нові банкноти. Якщо з інфляцією не вдасться впоратися, то цілком можливо, що в 2009 році Зімбабве введе цілий ряд нових купюр.

Лента.ру