Власники пивних протестують проти великих келихів під пиво

У Бельгії власники пивних подали до державної Ради з питань конкуренції скаргу на одну з бельгійських пивоварних компаній, що виготовляє популярний в країні сорт "пільса".

Як повідомили місцеві ЗМІ, власники пивних закладів поскаржилися на те, що пивоварна компанія випустила в рекламних цілях нові фірмові келихи, місткість яких на 2,5 сантилітри (3 сантиметри) більше, ніж у тих, в які вони були зобов`язані розливати пиво досі.

Власники пивних стверджують, що із збільшенням місткості келихів з 25 до 27,5 сантилітрів вони почали втрачати прибуток.

З однієї 50-літрової діжки бармени відтепер можуть розлити не більше 175 келихів пива при збереженні колишньої ціни. Це на 17% менше колишнього об`єму, і призводить до втрати 22,5 євро з кожної діжки, скаржаться власники.

Компанія-виробник, зі свого боку, заявила, що випуск нових келихів під фірмове пиво викликаний виключно турботою про споживачів: збільшена на 2,5 сантилітра місткість підвищує густину піни, що є "одним з критеріїв якості, властивої доброму келихові пива".

Бельгійці привчені пити пиво з келихів, а не з кухлів. Кожен певний сорт напою має свій келих оригінальної форми.

При тому ж, що в Бельгії крім традиційних "пільсів" має попит широкий асортимент продукції, звареної в абатствах ченцями-траппістами, а також сорти унікального брюссельського "гез", який зброджується на відкритому повітрі завдяки мікроорганізмам, пива-брют, "білого" (нефільтрованого) і "червоного", то келихів цілком вистачить на цілу колекцію.

Їх форма різна - від чашоподібних до круглих і з вузькою шийкою. При цьому на кожний з келихів нанесений лейбл тієї марки пива, для споживання якого він призначений.

Самі бельгійці пояснюють наявність тієї чи іншої форми келиху необхідністю належним чином відчути неповторність смаку.

Водночас слова "пінистий" і "ячмінний" до бельгійського пива підходять з деякою натяжкою - окремі сорти практично не дають піни при розливі, а ячмінь при їх виробництві не використовується.

РІА "Новости"