Розпочався фінал конкурсу Miss World 2006

У столиці Польщі почався фінал конкурсу Miss World 2006. Пряма трансляція з Варшавського залу конгресів фіналу конкурсу на найвродливішу дівчину планети почалася на 200 держав світу. Очікувана глядацька аудиторія - близько двох мільярдів чоловік.

Загалом у конкурсі беруть участь 104 красуні з усієї планети. У складі міжнародного журі - дев`ятеро осіб. Україну на ньому представляє Міс Україна-2006 - студентка Харківського національного університету сільського господарства Ольга ШИЛОВАНОВА.

Ведуть телешоу зірка китайського телебачення Ангела ЧОУ (Angela Chow) і Тім ВІНСЕНТ (Tim Vincent), ведучий торішнього фінального конкурсу.