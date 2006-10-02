У Донецьку розбилися насмерть три “нічні гонщики»

У ніч з п`ятниці на суботу в Донецьку розбився автомобіль Субару «Імпреза WRX» з командою «Бруклін» під час популярної гри «Автоквест» (десятки машин вночі їздять містом і виконують певні завдання – перемагає той, хто зробить це швидше). Трагедія сталася на вулиці Куйбишева близько опівночі на завершальному етапі. Незадовго до аварії падав дощ, автомобіль занесло на повороті, і він боком врізався в стовп.

Володимир Резников, організатор чемпіонату України з «Автоквесту», каже, що три роки в Україні нічого подібного на змаганнях не траплялося, хоча заїзди проводяться щовихідні.

З п`яти осіб, що були в автомобілі, загинули троє. Штурман і водій, які сиділи попереду, дивом вижили: шофер зламав зап`ястки, грудну клітку, ребра, одержав черепно-мозкову травму; штурман відбувся саднами.

Загинув директор відомого донецького інтернет-провайдера ТОВ «Інтер-Дон» Микола Попов, якого запросили в команду «Бруклін» уперше, дівчина Ольга і хлопець Володимир. У Попова залишилася донька.

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