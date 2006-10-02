Учасниці конкурсу ”Міс Світу 2006” (37 фото)

1. віце-міс світу 2006 міс Австралія Сабріна Хуссамі

2. віце-міс світу 2006 міс Румунія Іоанна Валентина Бойтор

3. фіналістка конкурсу "Міс світу 2006" міс Венесуела Олександра Федеріка Гузман Дьяманте

4. фіналістка конкурсу "Міс світу 2006" міс Шотландія Ніколя Маклін

5. фіналістка конкурсу "Міс світу 2006" міс Індія Наташа Сурі

6. фіналістка конкурсу "Міс світу 2006" міс Пуерто-Ріко Тебіам Карріон Альварес

7. фіналістка конкурсу "Міс світу 2006" міс Ліван Аннабелла Хілаль

8. міс Китай Дуо Ліу та міс Сінгапур Перейра Колін Франческа на прийомі в китайському посольстві у Варшаві

9. міс світу 2005 Уннур Бірна Вільямсдоттір вітає Міс світу 2006 Тетяну Кухаржеву

10. міс Австралія вітає Тетяну Кухаржеву

11. учасниці конкурсу "Міс світу 2006" (конкурс в купальниках)

12. міс Тринідад і Тобаго Тенеке де Фрейтас під час збору коштів для найстарішого дитячого будинку у Варшаві, учасниці представили на аукціон предмети, що характеризують їхні національні культури

13. Міс світу 2005 Уннур Вільямсдоттір і міс Ямайка Сара Лоуренс розглядають ювелірні вироби в художній галереї Телімена у Варшаві

14. міс Перу Сільвія Корнехо Сарна, міс Аргентина Марія Беатрис Шульц, міс Болівія Ганна Марія Ортіс Родаль під час збору коштів на добродійність

15. міс Англія Елеанор Мері Енн Глінн на зустрічі з варшавянами на Замковій площі

16. міс Австрія Тетяна Батініч і міс Венесуела Олександра Дьяманте на прийомі в китайському посольстві у Варшаві

17. міс Естонія Лейсі Польдсам

18. міс Китай Дуо Ліу на прийомі в китайському посольстві у Варшаві

19. міс Монголія Селенге Ерден-Очир і міс Індія Наташа Сурі

20. міс В`єтнам Ту Май Фуонг

21. міс Польща Маржена Цишлік, міс США Брук Елізабет Ангус, міс Сальвадор Евелін Тетяна Ромеро Лопес під час збору коштів на добродійність

22. міс Хорватія Івана Ержич, міс Болгарія Славена Ватова, міс Боснія і Герцеговина Азра Гардіч

23. міс Аргентина Марія Беатрис Шульц і міс Бразилія Жан Соусу Боргес перед музеєм Варшавського повстання

24. міс Мартініка Стефані Флоренс Колосс під охороною "шляхтичів" в історичних польських костюмах

25. міс Японія Кадзуа Кондо повернулася до Варшави після поїздки Польщею

26. міс Канада Малгожата Маєвська перемогла в спортивному конкурсі

27. міс Росія Олександра Мазур під час спортивного конкурсу

28. міс Угорщина Рената Анетта Той

29. міс Австралія Сабріна Хуссамі після спортивного конкурсу

30. міс В`єтнам Ту Май Фуонг на конкурсі в купальниках в Сопоті

32. міс Шотландія Ніколя Маклін

33. міс Латвія Ліга Мейнарте

34. міс Панама Гізелла Біссот Кісветтер

35. міс Еквадор Ребека Флорес Харамільо

36. міс Філіппіни Анна Маріс Ігпіт

37. міс Колумбія Елізабет Лоайза

Фото AFP, AP, Reuters