МНС не збирається відновлювати пошукові роботи на місці аварії Ту-154

Головне управління МНС України в Донецькій області спростовує інформацію деяких ЗМІ про відновлення пошукових робіт на місці аварії російського літака Ту-154.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, 29 вересня в рамках розслідування кримінальної справи за фактом падіння літака Ту-154 російської авіакомпанії «Пулковські авіалінії» представниками Генеральної прокуратури України із залученням працівників ГУ МНС України в Донецькій області був проведений повторний огляд місця авіакатастрофи поблизу селища Суха Балка Костянтинівського району. При цьому були виявлені фрагменти жіночого тіла, які відправлені до моргу лікарні ім. Калініна в обласному центрі. Слідство триває.

Головне управління МНС України в Донецькій області заявляє: інформація, поширена у ряді українських та російських засобів масової інформації стосовно відновлення пошукових робіт на місці аварії російського літака Ту-154 у Донецькій області, не відповідає дійсності. За словами начальника Головного управління МНС в Донецькій області Леоніда КАСТОРСЬКОГО, проведення масових пошукових заходів не планується.

1 жовтня Газета.ru з посиланням на слова начальника головного управління МНС України в Донецькій області Леоніда КАСТОРСЬКОГО повідомила, на місці катастрофи російського літака Ту-154 під Донецьком буде вжито заходів для додаткового пошуку останків загиблих.

Катастрофа літака Ту-154 авіакомпанії "Пулково", який виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, сталася 22 серпня за 45 км на північ від Донецька. На борту літака перебували 160 пасажирів і 10 членів екіпажу. Всі вони загинули.