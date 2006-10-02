Головатого обрали віце-президентом ПАРЄ

У Страсбурзі (Французька Республіка) на початку роботи четвертої частини чергової сесії Парламентській Асамблеї Ради Європи затверджено повноваження Постійної делегації Верховної Ради України 5-го скликання, яку очолює голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Віталій ШИБКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламенту.

Свою роботу ПАРЄ розпочала із затвердження порядку денного четвертої частини чергової сесії, до якого крім питань, запропонованих Бюро Асамблеї, на четвер, 5 жовтня, включено обговорення за терміновою процедурою ще двох – ситуації в Лівані та питання про міграційні потоки у Південній Європі.

Також на засіданні у понеділок віце-президентом ПАРЄ обрано народного депутата України, члена постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Сергія ГОЛОВАТОГО (фракція Блоку «Наша Україна»).

Після низки організаційних питань, ПАРЄ розглянула питання про інституційний баланс у Європі та про виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Сесійний день вівторка ПАРЄ планує присвятити обговоренню питань загальної політики щодо ситуації на Балканах, зокрема нинішній ситуації у Косовому.

У середу парламентарії Ради Європи серед іншого планують заслухати інформацію Комітету міністрів на адресу ПАРЄ від міністра закордонних справ Російської Федерації, котра головує у Раді Європи. Значну увагу цього дня Асамблея планує присвятити питанням захисту національних меншин державами-членами Ради Європи.

У четвер, крім зазначених вище питань, розгляд яких відбудеться за терміновою процедурою, ПАРЄ розгляне питання про створення Європейського центру пам‘яті жертв насильницьких переселень та етнічних чисток, а також про образ мігрантів, біженців та шукачів притулку у засобах масової інформації.

У п‘ятницю, 6 жовтня, в останній день роботи четвертої частини чергової сесії ПАРЄ, перед початком пленарного засідання Асамблеї відбудеться засідання Бюро ПАРЄ.